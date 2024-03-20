Создан самонагревающийся бетон, который поможет в борьбе со снегом на дорогах

Более 70% дорог в США находятся в снежных регионах. Накопление снега и льда снижает сцепление с дорогой и маневренность автомобилей, увеличивая риск аварий. Эти факторы также снижают пропускную способность дороги и увеличивают время в пути.

По данным Департамента транспорта США (DOT), местные и штатные ведомства тратят более 2,3 миллиарда долларов ежегодно на борьбу со снегом и льдом, а также на ремонт инфраструктуры, поврежденной из-за снега и льда. Однако соль, используемая для предотвращения обледенения перед снегопадом, может разрушать бетон или асфальт.

Специалисты предложили использовать фазовый материал в бетоне. Этот материал, называемый парафином, выделяет тепло при переходе из жидкого состояния при комнатной температуре в твердое при понижении температуры. Ученые испытали бетон с фазовым материалом в реальных условиях и установили, что он способен поддерживать температуру поверхности выше точки замерзания в течение до 10 часов при падении температуры воздуха ниже нуля.