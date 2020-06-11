Создан самовосстанавливающийся цемент для заживления костей

Так, ученым из Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вюрцбургского университета удалось разработать совершенно уникальный материал замены костей, в основу которого лег фосфат кальция и цемент. Новинка, что интересно, отличается армированием волокнами из углерода, с помощью чего и достигается крайне высокая прочность изделия из него. К тому же, благодаря волокнам, новый материал имеет и регенеративные свойства — любые трещины в нем затягиваются сами.

”Армирование углеродными волокнами позволило избавиться от основного недостатка кальций-фосфатного цемента — высокой хрупкости. Еще одна особенность — поверхность волокон является химически активированной. Это значит, что соприкасаясь с биологическими жидкостями организма, материал подвергается минерализации, благодаря которой обеспечивается заживление костей”, — рассказал один из авторов открытия профессор Фрэнк Мюллер.