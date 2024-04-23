Создан самый большой 3D-принтер для создания домов

Печатающая машина, названная «Фабрика Будущего 1.0», способна создавать объекты масштабом до 29 метров в длину, 10 метров в ширину и 5.5 метров в высоту. Она использует термопластичные полимеры, а в перспективе планируется использование биооснованных материалов для борьбы с проблемой бездомности.

Процесс производства домов при помощи этого принтера не только сокращает время и трудозатраты, но и имеет меньший углеродный след. Это особенно важно, учитывая, что сектор строительства сегодня является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды. Однако, проект не ограничивается только созданием жилья. Принтер может использоваться для изготовления различных объектов, начиная от лодок и заканчивая оборонными сооружениями.