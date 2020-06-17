Создан съедобный робот для скрамливания лекарств животным

Так, группа ученых разработала совершенно новый биогель из безопасных пищевых ингредиентов, в число которых также вошли желатин и лимонная кислота. Организм его полностью усваивает, при этом сам гель способен останавливать рост числа бактерий внутри живых существ. В итоге именно из данного геля и был создан робот, имитирующий хобот слона, который сумел выдержать более 330 тыс непрерывно повторяющихся движений без высыхания и растрескивания.

Так как желатин это съедобное вещество, подобных роботов можно использовать в качестве пищи, которая доставляла бы внутрь животных различные лекарственные препараты. Единственное, что является для ученых проблемой на данном этапе — это то, что они не могут придумать “съедобную” электронику для таких роботов.