Создан сенсор для быстрого чтения шрифта Брайля

Сенсор представляет собой гибкую оптическую «кожу», которая использует оптоволоконный резонатор, встроенный в мягкий материал. При прикосновении к точкам шрифта Брайля давление изменяет частоту света, что позволяет преобразовать эти изменения в данные, которые можно интерпретировать. Технология способна точно распознавать буквы, цифры и знаки препинания шрифта Брайля.

По словам одного из авторов исследования, Хэня Ванга, это устройство может стать основой для создания более быстрых и точных устройств для чтения Брайля, которые переводят текст в речь или текстовый формат. Такие устройства могут облегчить использование Брайля в общественных местах, на цифровых платформах и в образовании.

Текущая проблема автоматических считывателей Брайля заключается в сложности точного распознавания маленьких точек шрифта, особенно в динамичных ситуациях, когда человек двигает пальцем. Новый сенсор преодолевает эту проблему благодаря использованию метода частотной стабилизации и машинного обучения для улучшения точности распознавания.

В тестах сенсор показал точность 98,57% при распознавании различных комбинаций Брайля, включая динамичные ситуации, когда сенсор скользит по поверхности. В дальнейшем ученые планируют улучшить его для использования в реальных условиях, снижая стоимость и повышая долговечность устройства.