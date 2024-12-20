Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2024, 23:25
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Создан сенсор для мониторинга инсульта в реальном времени

Новая разработка
Группа ученых под руководством профессора Сеун-Кёна Кана из Сеульского национального университета разработала сенсор с высокой чувствительностью, способный мониторить инсульт в реальном времени. Новый сенсор, сочетая микро-трещины и мета-структуры, позволяет отслеживать изменения в кровообращении и открывает новые перспективы в области точной медицины.
Создан сенсор для мониторинга инсульта в реальном времени

© Ferra.ru

Новый датчик основан на метаматериалах, которые обладают уникальными свойствами, позволяющими усиливать электрический сигнал при деформации. Это позволяет датчику регистрировать изменения в тканях, которые ранее были недоступны для измерения.

Одним из ключевых применений этого датчика является мониторинг кровотока в мозге. Благодаря своей высокой чувствительности, датчик может обнаруживать ранние признаки таких опасных заболеваний, как инсульт и ишемия. Это позволяет врачам принимать своевременные меры и предотвращать серьезные последствия.

Кроме того, новый датчик может использоваться для мониторинга роста бактерий и грибков. Это может быть полезно для контроля качества продуктов питания и медицинского оборудования.

Ученые считают, что их разработка имеет большой потенциал для применения в различных областях, включая медицину, биологию и инженерию.