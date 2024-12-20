Создан сенсор для мониторинга инсульта в реальном времени

Новый датчик основан на метаматериалах, которые обладают уникальными свойствами, позволяющими усиливать электрический сигнал при деформации. Это позволяет датчику регистрировать изменения в тканях, которые ранее были недоступны для измерения.

Одним из ключевых применений этого датчика является мониторинг кровотока в мозге. Благодаря своей высокой чувствительности, датчик может обнаруживать ранние признаки таких опасных заболеваний, как инсульт и ишемия. Это позволяет врачам принимать своевременные меры и предотвращать серьезные последствия.

Кроме того, новый датчик может использоваться для мониторинга роста бактерий и грибков. Это может быть полезно для контроля качества продуктов питания и медицинского оборудования.

Ученые считают, что их разработка имеет большой потенциал для применения в различных областях, включая медицину, биологию и инженерию.