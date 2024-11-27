Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 22:18
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Создан сенсор на основе графена для диагностики болезней

Создан сенсор на основе графена для диагностики болезней Новая разработка для медицины
Ученые из Германии разработали новый метод создания биосенсора на основе графена, который сможет чувствовать минимальные изменения, происходящие в организме. Это может стать прорывом в диагностике заболеваний.
Создан сенсор на основе графена для диагностики болезней

© Ferra.ru

Графен, сверхтонкий и чрезвычайно чувствительный материал, давно привлекает внимание ученых. Его используют для создания сенсоров, способных обнаруживать самые малые молекулы в организме. Однако высокая чувствительность графена также является проблемой: при его модификации для взаимодействия с молекулами меняются и его уникальные электрические свойства.

Ученые нашли способ обойти это препятствие. Они применили молекулярную углеродную мембрану, толщиной всего в нанометр, как промежуточный слой между графеном и захватывающими молекулами. Этот слой не проводит электричество и не нарушает основные характеристики графена.

Для тестов специалисты использовали аптамеры — молекулы, которые могут связываться с определенными молекулами, например, с биомаркерами, играющими ключевую роль в диагностики заболеваний. Сенсор был протестирован с реальными образцами из носовых мазков пациентов и смог успешно обнаружить хемокины — белки, важные для работы иммунной системы.

Этот метод позволяет обнаруживать сразу несколько биомаркеров одновременно, что значительно повышает его диагностическую ценность.

Создан сенсор на основе графена для диагностики болезней

© Advanced Materials