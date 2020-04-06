Создан сервис для удобного просмотра фильмов без поворота смартфона

Что интересно, Quibi моментально адаптирует изображение при смене ориентации экрана — достигается подобный эффект благодаря тому, что на устройство с самого начала подается два видеопотока и один звуковой поток. Но у подобного решения есть и свои негативные стороны: так, в среднем потребление трафика в Quibi на 20% выше, чем в случае с YouTube, Netflix и т.д.