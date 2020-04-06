Наука и технологии
Сегодня 17:11
Создан сервис для удобного просмотра фильмов без поворота смартфона
Вот и найдено еще одно применение искусственному интеллекту
В сети появилась информация о том, что был создан специальный сервис для удобного просмотра фильмов без поворота смартфона. Quibi, а именно так называется новый продукт, способен “бесшовно” менять ориентацию видео с горизонтальной на вертикальную при помощи искусственного интеллекта.
Что интересно, Quibi моментально адаптирует изображение при смене ориентации экрана — достигается подобный эффект благодаря тому, что на устройство с самого начала подается два видеопотока и один звуковой поток. Но у подобного решения есть и свои негативные стороны: так, в среднем потребление трафика в Quibi на 20% выше, чем в случае с YouTube, Netflix и т.д.
К сожалению, на данный момент сервис доступен лишь на территории США. Правда, учитывая, какой популярностью потоковые сервисы пользуются в России, вполне вероятно, что либо Quibi появится в нашей стране в ближайшее время, либо конкуренты присмотрятся к интересной особенности сервиса и внедрят ее в свои продукты.