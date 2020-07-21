Создан сервис, показывающий YouTube от лица поклонников различных теорий заговора

По словам разработчика, натолкнула его на эту идею достаточно интересная ситуация. Как-то раз он пришел в гости к одному своему знакомому и увидел его стартовую страницу YouTube. При этом важно понимать, что по заявлению самого Хикара, этот его друг незадолго до встречи стал увлеченным поклонником конспирологии.

И именно опыт владения подобным аккаунтом решил воспроизвести дизайнер. В его новом сервисе на выбор представлено шесть различных групп: поклонников фрукторианства, сурвивализма, теорий заговоров, приверженцев отрицания изменений в климате, а также либералов и консерваторов.