Создан сервис, "предсказывающий" вероятность летального исхода от коронавируса

Так, если верить данным представительницы Поморского научно-технологического парка Магдалены Малара-Щвитоньской, программное обеспечение способно учитывать такие показатели как ”возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний”. На основе всего этого и получается максимально точный прогноз.

Так, если воспользоваться сервисом для расчета вероятности смерти для 30-летних мужчины и женщины без сопутствующих заболеваний, то по итогу получается результат, согласно которому они имеют шансы умереть при заболевании коронавирусом 0,03 и 0,02% соответственно. В случае же, если новейшей инфекцией заразится 80-летний пациент с таким “букетом” заболеваний как сахарный диабет и онкологические заболевания, то в таком случае вероятность летального исхода составит 25,86% для пациента-мужчины и 14,03% для пациента-женщины.