Создан шлем с датчиком для оценки вибраций у водителей строительной техники

Опубликовано 04 апреля 2024, 01:37
1 мин.
Создан шлем с датчиком для оценки вибраций у водителей строительной техникиЧтобы эффективнее защищать здоровье работников
Исследователи из Института Фраунгофера по прочности конструкций и надежности систем в Дармштадте разработали защитный шлем с встроенным датчиком для водителей строительной техники. Датчик измеряет вредные вибрации, которые воздействуют на организм человека. Программное обеспечение анализирует сигналы датчика и отображает уровень стресса на человеке. Это позволяет принимать соответствующие меры по смягчению воздействия.
© Ferra.ru
В демонстрационной модели для проекта Flexeras, которая будет представлена на совместном стенде Фраунгофера на выставке Hannover Messe, используется гибкая пьезоэлектретная пленка в качестве датчика.
Подобный шлем защищает водителей строительной техники от вибраций, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе, включая повреждения зрения или поражения позвоночника и мозга. Новая технология Фраунгофера помогает измерять и анализировать вибрационную нагрузку в реальном времени, что позволяет эффективно защищать здоровье работников.
Источник:Fraunhofer-Gesellschaft
Автор:Булат Кармак
Теги: