Создан шлем с датчиком для оценки вибраций у водителей строительной техники

В демонстрационной модели для проекта Flexeras, которая будет представлена на совместном стенде Фраунгофера на выставке Hannover Messe, используется гибкая пьезоэлектретная пленка в качестве датчика.

Подобный шлем защищает водителей строительной техники от вибраций, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе, включая повреждения зрения или поражения позвоночника и мозга. Новая технология Фраунгофера помогает измерять и анализировать вибрационную нагрузку в реальном времени, что позволяет эффективно защищать здоровье работников.