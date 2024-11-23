Создан симулятор для обучения студентов-медиков сложным медицинским процедурам

Рост числа детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, в Японии удвоился за последние десять лет. По данным

Симулятор позволяет студентам работать с технологиями расширенной реальности (XR), такими как виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR). Студенты могут выполнять процедуры, такие как аспирация, и получать мгновенную обратную связь о своих действиях, объяснил профессор Синдзи Ниномия из Университета Хиросимы. Это помогает медсестрам развивать уверенность и навыки, необходимые для ухода за сложными пациентами.

Как отмечает ассистент-профессор Норийо Колли из Университета Хоккайдо, реалистичные сценарии и иммерсивная технология делают обучение более эффективным. Симулятор создает безопасную среду, где можно получить практический опыт без риска для реальных пациентов.