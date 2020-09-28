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Создан слуховой аппарат дешевле 100 рублей
Вот так технологии должны стоять на страже здоровья общества
Учеными из Технологического института Джорджии был создан новейший слуховой аппарат по цене ниже 100 рублей. Проблемы со слухом есть у около 200 млн человек, а это значит, что новое доступное изобретение окажется полезным для большого количества людей.
По заявлению создателей недорогого слухового аппарата, общая стоимость всех его компонентов составляет около 1 доллара или 80 рублей, пишет научное издание PLOS ONE. Например, корпус устройства создан на 3D-принтере, а его программная реализация доступна в виде открытого исходного кода.
Самое удивительное во всем этом, что собрать такой аппарат может любой желающий. Благодаря наличию исходников устройства (в том числе и его чертежей) в открытом доступе, не обязательно ожидать создания еще одного экземпляра руками разработчиков.