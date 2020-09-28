Создан слуховой аппарат дешевле 100 рублей

По заявлению создателей недорогого слухового аппарата, общая стоимость всех его компонентов составляет около 1 доллара или 80 рублей, пишет научное издание PLOS ONE. Например, корпус устройства создан на 3D-принтере, а его программная реализация доступна в виде открытого исходного кода.

Самое удивительное во всем этом, что собрать такой аппарат может любой желающий. Благодаря наличию исходников устройства (в том числе и его чертежей) в открытом доступе, не обязательно ожидать создания еще одного экземпляра руками разработчиков.