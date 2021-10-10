Создан специальный браслет для одиноких женщин

Работать это будет следующим образом. Девушка внесёт в специальное мобильное приложение информацию о своём домашнем адресе и прочих пунктах назначения. Затем, перед прогулкой, она либо запустит программу, либо позвонит, либо отправит текстовое сообщение 888.

В этот момент начнётся GPS-отслеживание. Специальные алгоритмы рассчитают примерное время, необходимое на дорогу и в случае, если девушка не ответит на входящий звонок в предполагаемое время прибытия, трекер вызывает экстренные контакты, а затем полицию, сообщает BBC News.