Создан специальный браслет для одиноких женщин

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Создан специальный браслет для одиноких женщинУдивительно, что его не создали ещё раньше
В сети появилась информация о достаточно интересной новинке, разработанной Британской телефонной службой (BT Group). Инженеры компании представили трекер под названием «Проводи меня домой», с помощью которого одинокие женщины могут подключиться к системе GPS-слежения во время прогулок.
Работать это будет следующим образом. Девушка внесёт в специальное мобильное приложение информацию о своём домашнем адресе и прочих пунктах назначения. Затем, перед прогулкой, она либо запустит программу, либо позвонит, либо отправит текстовое сообщение 888.
В этот момент начнётся GPS-отслеживание. Специальные алгоритмы рассчитают примерное время, необходимое на дорогу и в случае, если девушка не ответит на входящий звонок в предполагаемое время прибытия, трекер вызывает экстренные контакты, а затем полицию, сообщает BBC News.
Эта новая услуга условно называется 888 или «Проводи меня домой», но её также можно использовать в поездках на такси, общественном транспорте или в любом другом путешествии.
Филип Янсен
Исполнительный директор BT