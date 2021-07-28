Создан специальный чемодан для транспортировки консоли Xbox вместе с аксессуарами

Источник отметил, что это акция, приуроченная к запуску авиасимулятора Microsoft Flight Simulator на приставках Xbox X и S. Чемоданы станут призом для ограниченного количества участников из Австралии и Новой Зеландии.

Чтобы получить чемодан, необходимо быть пользователем Twitter и стать участником конкурса Xbox ANZ, который будет длиться до 2 августа.