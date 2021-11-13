Создан специальный экзоскелет, затрудняющий движение человека

Устройство способно помогать человеку во время пеших прогулок, для чего его надо прикрепить в районе талии и бёдер. Но куда интереснее то, что экзоскелет также можно использовать для затруднения движения.

Такой режим необходим для тренировки спортсменов, чтобы дать их мышцам дополнительную нагрузку. Достигается это за счёт генерирования «обратного» крутящего момента моторами девайса — они способны создавать сопротивление до 10 Н⋅м.