Создан специальный экзоскелет, затрудняющий движение человека

Создан специальный экзоскелет, затрудняющий движение человекаНе баг, а фича
Устройство способно помогать человеку во время пеших прогулок, для чего его надо прикрепить в районе талии и бёдер. Но куда интереснее то, что экзоскелет также можно использовать для затруднения движения.
Такой режим необходим для тренировки спортсменов, чтобы дать их мышцам дополнительную нагрузку. Достигается это за счёт генерирования «обратного» крутящего момента моторами девайса — они способны создавать сопротивление до 10 Н⋅м.
Для всех режимов (как помогающего, так и «мешающего») используется технология искусственного интеллекта. Специальная нейросеть изучает движение человека, тем самым максимально подстраивая аппарат под его особенности.
Прямо сейчас Sportsmate 5 можно поддержать на Kickstarter. На данном этапе устройство можно приобрести за 900 долларов (65,5 тыс рублей). После полноценного релиза стоимость экзоскелета вырастет до 1517 долларов (110 тыс рублей).