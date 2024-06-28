Создан способ контролировать скорость разложения биоразлагаемых имплантов

Биоразлагаемая электроника — перспективное направление медицины. Такие устройства, например, доставляют лекарства или стимулируют нервные клетки, а затем без следа исчезают. Однако срок их службы должен быть достаточным для выполнения задачи.

Группа ученых Университета штата Пенсильвания научились регулировать скорость растворения имплантов, покрывая их специальной оболочкой из растворимых материалов, таких как оксид цинка или диоксид кремния.

С помощью компьютерного моделирования ученые определили, что покрытие из хлопьев диоксида кремния наиболее эффективно контролирует скорость растворения. Коллеги из Корейского университета изготовили прототип биоразлагаемого импланта.

В предыдущих работах ученые изучали активную деградацию имплантов, при которой разрушение устройства запускается внешним воздействием, например, ультразвуком. Однако такой метод сложен и дорог в применении.