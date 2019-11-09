Создан способ определять "фотошоп" на снимках

Так, при помощи Project Sweet Talk пользователи получат возможность анимировать любой статичный портрет человека или, что еще более важно, любого другого существа, в том числе и нарисованных персонажей комиксов или ваши собственные рисунки. При этом что интересно, для анимирования персонажа не понадобится совершать какие-либо лишние телодвижения — достаточно лишь записи голоса. Нейросеть же сама превратит речь в анимацию рта и головы.

Вторая представленная новинка — функция About Face. Она, по словам компании, распознает различные манипуляции с изображениями и аудио. Суть работы нового инструмента заключается в том, что искусственный интеллект анализирует пиксели на снимке, после чего основываясь на полученных данных рассчитывает вероятность того, что имеющееся изображение было отредактировано.