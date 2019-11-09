Ferra

Создан способ определять "фотошоп" на снимках

А также функция для анимации статичной картинки
В рамках ежегодной конференции MAX компания Adobe продемонстрировала свои новые разработки: функцию оживления картинок и проверки изображений на достоверность. При этом обе новинки работают на базе искусственного интеллекта, разработкой которого специалисты компании активно занимаются последние несколько лет.

Так, при помощи Project Sweet Talk пользователи получат возможность анимировать любой статичный портрет человека или, что еще более важно, любого другого существа, в том числе и нарисованных персонажей комиксов или ваши собственные рисунки. При этом что интересно, для анимирования персонажа не понадобится совершать какие-либо лишние телодвижения — достаточно лишь записи голоса. Нейросеть же сама превратит речь в анимацию рта и головы.

Вторая представленная новинка — функция About Face. Она, по словам компании, распознает различные манипуляции с изображениями и аудио. Суть работы нового инструмента заключается в том, что искусственный интеллект анализирует пиксели на снимке, после чего основываясь на полученных данных рассчитывает вероятность того, что имеющееся изображение было отредактировано.

Все новые функции, которые компания продемонстрировала на конференции, в том или ином виде в конечном итоге попадут в Adobe Photoshop. Правда пока не до конца ясно, когда именно это случится.