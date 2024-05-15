Создан способ превращения выбросов углекислого газа в ценные химические продукты

Опубликовано 15 мая 2024, 10:30
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Создан способ превращения выбросов углекислого газа в ценные химические продуктыКатализатор из никеля
Ученые из Национального университета Сингапура создали метод преобразования отходов углекислого газа в ценные химические вещества и топливо. Разработка позволяет использовать углекислый газ из очищенных дымовых газов, обычно возникающих в ходе промышленных процессов, для производства ценных химических продуктов, таких как этилен и этанол.
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Ключевым аспектом процесса является электрохимическое снижение углекислого газа, преобразующее его в ценные сырьевые материалы для химических веществ и топлива. Однако традиционно для этого требуется чистый углекислый газ, что приводит к значительным расходам из-за энергоемкой очистки вещества из источников, таких как дымовые газы.
Исследователи разработали катализатор из никеля, обладающий высокой эффективностью в преобразовании углекислого газа, а также композитную систему, которая значительно подавляет нежелательные побочные реакции от примесей кислорода в дымовых газах.