Создан способ превращения выбросов углекислого газа в ценные химические продукты

Ключевым аспектом процесса является электрохимическое снижение углекислого газа, преобразующее его в ценные сырьевые материалы для химических веществ и топлива. Однако традиционно для этого требуется чистый углекислый газ, что приводит к значительным расходам из-за энергоемкой очистки вещества из источников, таких как дымовые газы.

Исследователи разработали катализатор из никеля, обладающий высокой эффективностью в преобразовании углекислого газа, а также композитную систему, которая значительно подавляет нежелательные побочные реакции от примесей кислорода в дымовых газах.