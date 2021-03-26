Создан Telegram-бот для онлайн-примерки одежды

Итоговый результат, выдаваемый программой, получается достаточно качественным — для создания подобного в том же Photoshop может уйти несколько десятков минут. А тут всё практически мгновенно (около 30 секунд).

Стоит отметить, что разработчики инструмента не реализовали функцию добавления своей одежды. Бот каждый день добавляет по одному новому наряду. Разработкой и запуском проекта занимались специалисты из Replicant и Texel.