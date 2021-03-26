Наука и технологии
Сегодня в 07:39
Создан Telegram-бот для онлайн-примерки одежды
Результат его работы приятно удивляет
В Telegram появился новый полезный бот. С его помощью можно устроить себе онлайн-примерку одежды — достаточно лишь выполнить ряд условий, чтобы получить вполне достойный результат.
Так, для начала виртуальному собеседнику стоит написать свой пол и отправить фотографию. Как пишет Нож, бот работает максимально качественно, если получает «на вход» фото человека в облегающей одежде, без скрещенных рук и смотрящего прямо в объектив.
Итоговый результат, выдаваемый программой, получается достаточно качественным — для создания подобного в том же Photoshop может уйти несколько десятков минут. А тут всё практически мгновенно (около 30 секунд).
Стоит отметить, что разработчики инструмента не реализовали функцию добавления своей одежды. Бот каждый день добавляет по одному новому наряду. Разработкой и запуском проекта занимались специалисты из Replicant и Texel.