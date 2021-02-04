Создан Telegram-бот для подмены номера при звонках

Обнаружили новинку специалисты компании «СерчИнформ», пишет Коммерсантъ. Для того, чтобы совершить звонок через бота, пользователю необходимо оплатить эту услугу. При этом во время звонка нет необходимости покидать мессенджер Павла Дурова, что делает звонки с подменой номера максимально доступной услугой. Напомним, что ранее для этих целей было необходимо использовать IP-телефонию.

Эксперты заявили, что появление нового сервиса может увеличить число телефонных мошенников. При этом в сегменте серьёзных телефонных преступлений новый бот вряд ли поменяет расстановку сил. По словам специалистов, профессиональные преступники из этой сферы всё равно не пользуются подобными инструментами.