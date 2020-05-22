Создан тест для генетического выявления коронавируса

По данным портала G1, данный вид анализа был запатентован на территории США в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности, а уже на июнь текущего года запланированы первые процедуры диагностики коронавируса по данной методике.

В качестве основы, разработка использует технологию секвенирования нового поколения — она анализирует небольшие фрагменты ДНК для определения заболевания. В случае с новым коронавирусом, ученым пришлось адаптировать методику для работы с РНК, который присутствует в вирусах разного типа.

По словам ученых, создавших данный тест, их разработка определяет наличие болезни со 100% точностью и исключает “возможность получения ложноположительных результатов”.