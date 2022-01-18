Создан тестер, определяющий COVID-19 за 45 секунд

Наука и технологии
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Создан тестер, определяющий COVID-19 за 45 секундИ его хоть сейчас можно начать поставлять для массового использования
Финская компания Deep Sensing Algorithms разработала новейший тестер. Его отличительной особенностью является возможность определить частицы коронавируса в выдыхаемом воздухе всего за 45 секунд.
При этом разработчикам удалось оформить общеевропейский медицинский сертификат на своё изобретение, которое назвали DSA BreathPass. По своей сути, девайс напоминает алкотестер. Его использование так же вряд ли вызовет у кого-то проблемы: человеку нужно лишь выдохнуть в устройство, после чего подождать 45 секунд и получить информацию, есть ли в выдыхаемом воздухе частицы коронавирусной инфекции.
Сообщается, что прибор достаточно точен, чтобы его можно было использовать его в медицинских целях.
Что интересно, интерес к новинке уже проявили аэропорты, желающие внедрить технологии быстрого тестирования на COVID-19 для защиты пассажиров.
Источник: YLE