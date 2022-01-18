Создан тестер, определяющий COVID-19 за 45 секунд

При этом разработчикам удалось оформить общеевропейский медицинский сертификат на своё изобретение, которое назвали DSA BreathPass. По своей сути, девайс напоминает алкотестер. Его использование так же вряд ли вызовет у кого-то проблемы: человеку нужно лишь выдохнуть в устройство, после чего подождать 45 секунд и получить информацию, есть ли в выдыхаемом воздухе частицы коронавирусной инфекции.

Сообщается, что прибор достаточно точен, чтобы его можно было использовать его в медицинских целях.

Что интересно, интерес к новинке уже проявили аэропорты, желающие внедрить технологии быстрого тестирования на COVID-19 для защиты пассажиров.