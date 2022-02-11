Создан точнейший биосенсор для теста на COVID-19 за четыре минуты

Это устройство оказалось более практичным по сравнению с методами ОТ ПЦР — количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Для проведения тестов с помощью этого устройства не нужны процедуры экстракции и амплификации нуклеиновых кислот, благодаря чему существенно сокращается время тестирования.

В исследовании участвовали 33 добровольца с подтверждённым коронавирусом. Также участвовали 23 пациента с отрицательными ОТ-ПЦР-тестами, 25 тестов было от здоровых людей. У всех участников взяли носоглоточные мазки.

Сообщается, что у всех 33 инфицированных пациентов, устройство определило коронавирус в течение 0.1-4 минуты. При этом не было ни одного ложноотрицательного результата.