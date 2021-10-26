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Создан убивающий COVID-19 светильник

Он не вредит жизнеспособности неинфицированных клеток
Издание Scientific Reports опубликовало материал, в котором сообщается об уникальном светильнике, созданном американскими учеными. Его особенностью стала возможность подавлять инфекцию и репликацию коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает COVID-19 как в помещениях, так и человеческих клетках.
Создан убивающий COVID-19 светильник

В рамках исследования специалисты пришли к выводу, что ультрафиолет довольно популярен в качестве средства для стерилизации. В то же время, при высоких дозах облучения он способен приводить к повреждению геномов млекопитающих, вызывая мутации и нарушая ДНК.

Смягчение инфекции SARS-CoV-2 с помощью световой терапии требует базовых знаний о том, какое сочетание длины волны и доз света наиболее эффективно препятствует вирусной инфекции и репликации, сводя к минимуму повреждение тканей и клеток хозяина”, — сообщается в материалах ученых.

Ученые определили, какой диапазон волн синего цвета не навредит человеку экспериментальным путем. В результате они установили, что даже низких доз такого света было достаточно для снижения вирусной нагрузки. Высокие же дозы обеспечивали снижение распространения вируса на 99,9% без негативного влияния на жизнеспособность неинфицированных клеток.

Источник: Scientific Reports