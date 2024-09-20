Создан ультратонкий носимый сенсор для мониторинга здоровья

Главное преимущество этого сенсора — его способность собирать данные о важных физиологических показателях, таких как уровень глюкозы и других метаболитов, что может значительно облегчить диагностику заболеваний. Толщина устройства составляет всего 4 мкм, что позволяет ему быть гибким и удобным в использовании.

Устройство основано на гибких органических электрохимических транзисторах, которые могут усиливать биологические сигналы. Сенсоры измеряют концентрацию биомаркеров, что изменяет поток тока через транзисторы и влияет на светимость MicroLED. Это позволяет устройству отслеживать изменения в организме и передавать данные на внешние устройства.

В будущем ученые планируют продолжить тестирование и усовершенствование устройства, а также адаптировать его для работы от мягких батарей или солнечных элементов, что сделает систему полностью автономной.