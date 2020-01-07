Создан «умный» коврик-тренер, корректирующий осанку и вес

Так, новинка способна дать ряд рекомендаций для корректировки данных показателей. Помимо этого, коврик также может выявлять некоторые заболевания, в числе которых диабетическая стопа. Коврик может отслеживать информацию о показателях владельца каждый раз, когда тот встает на него. Для новинки также разработано фирменное приложение Mateo, с помощью которого пользователь может получить уведомление о резких изменениях в весе.

Ожидается, что новинка поступит в продажу в течение текущего года. Что касается стоимости Mateo, то она составит порядка 179 долларов или 11 тыс рублей.