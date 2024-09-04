Создан «умный» напальчник для непрерывного мониторинга здоровья

Опубликовано 04 сентября 2024, 03:001 мин.
Создан «умный» напальчник для непрерывного мониторинга здоровьяЧерез пот
Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего разработали «умный» напальчник для непрерывного мониторинга здоровья, который работает на основе пота. Это электронное устройство для пальца отслеживает уровень глюкозы, витаминов и лекарств, извлекая энергию из пота, который вырабатывается на кончике пальца.
Устройство плотно оборачивает палец и использует естественный пот как источник энергии. С помощью специальных биоэлектрических ячеек, расположенных в области контакта с пальцем, оно преобразует химические вещества в поте в электричество. Эта энергия хранится в растягивающихся аккумуляторах и питает сенсоры, измеряющие такие показатели, как глюкоза, витамин С, лактат и леводопа.
Разработанная повязка также передает данные через Bluetooth на специальное приложение, позволяя непрерывно отслеживать здоровье даже во время отдыха или сна. В будущем планируется создание системы, которая будет не только мониторить показатели, но и назначать лечение на основе собранных данных.