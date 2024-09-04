Создан «умный» напальчник для непрерывного мониторинга здоровья

Устройство плотно оборачивает палец и использует естественный пот как источник энергии. С помощью специальных биоэлектрических ячеек, расположенных в области контакта с пальцем, оно преобразует химические вещества в поте в электричество. Эта энергия хранится в растягивающихся аккумуляторах и питает сенсоры, измеряющие такие показатели, как глюкоза, витамин С, лактат и леводопа.

Разработанная повязка также передает данные через Bluetooth на специальное приложение, позволяя непрерывно отслеживать здоровье даже во время отдыха или сна. В будущем планируется создание системы, которая будет не только мониторить показатели, но и назначать лечение на основе собранных данных.