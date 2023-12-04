Наука и технологии
00:00, 04 декабря 2023
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Создан умный пояс для замены глаз и трости незрячим

Отличное применение новейшим технологиям

Китайский стартап AI Guided, базирующийся в Гонконге, представил инновационное устройство — GUIDi.

Оно предназначено для помощи незрячим людям. Новинка разработана для замены традиционной трости, используемой незрячими. Она предлагает новый способ восприятия окружающего мира.

GUIDi оснащен двойной 8-мегапиксельной камерой и электроникой для анализа окружающего пространства.

Искусственный интеллект девайс в реальном времени оценивает обстановку, фиксируя объекты, которые могут стать препятствием на пути пользователя. Как только система обнаруживает препятствие, она активирует блоки тактильной обратной связи.

Создан умный пояс для замены глаз и трости незрячим
© AI Guided

Эти блоки, расположенные на поясе, предупреждают пользователя о преградах с помощью вибрации, указывая направление, в котором находится препятствие.

Кроме того, GUIDi синхронизируется с мобильным приложением через Bluetooth, позволяя пользователю установить точку назначения. Пояс направляет пользователя к заданному месту, а кнопки на нем обозначены шрифтом Брайля для удобства использования.

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