Создан умный пояс для замены глаз и трости незрячим

Создан умный пояс для замены глаз и трости незрячимОтличное применение новейшим технологиям
Китайский стартап AI Guided, базирующийся в Гонконге, представил инновационное устройство — GUIDi.
Оно предназначено для помощи незрячим людям. Новинка разработана для замены традиционной трости, используемой незрячими. Она предлагает новый способ восприятия окружающего мира.
GUIDi оснащен двойной 8-мегапиксельной камерой и электроникой для анализа окружающего пространства.
Искусственный интеллект девайс в реальном времени оценивает обстановку, фиксируя объекты, которые могут стать препятствием на пути пользователя. Как только система обнаруживает препятствие, она активирует блоки тактильной обратной связи.
Эти блоки, расположенные на поясе, предупреждают пользователя о преградах с помощью вибрации, указывая направление, в котором находится препятствие.
Кроме того, GUIDi синхронизируется с мобильным приложением через Bluetooth, позволяя пользователю установить точку назначения. Пояс направляет пользователя к заданному месту, а кнопки на нем обозначены шрифтом Брайля для удобства использования.