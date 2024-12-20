Создан увеличивающий выносливость и снижающий травмы экзоскелет для спины

Опубликовано 20 декабря 2024, 21:131 мин.
Создан увеличивающий выносливость и снижающий травмы экзоскелет для спиныИсследования подтверждают его эффективность
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Wearable Technologies, подтверждает, что экзоскелет для поддержки спины, разработанный Университетом Вандербильта и коммерциализированный компанией HeroWear, улучшает выносливость при подъеме тяжестей и снижает риск травм. Это открытие имеет важное значение для безопасности на рабочих местах, особенно в сферах, где труд связан с физической нагрузкой.
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Исследование проводилось с участием солдат армии США, и в нем участвовала команда ученых под руководством Кэтрин Родзак и Пола Слоутера. Целью эксперимента было выяснить, может ли экзоскелет, предназначенный для облегчения нагрузки на спину, повысить выносливость при подъеме тяжелых предметов и уменьшить вред от чрезмерных физических нагрузок.
Результаты показали, что 88% участников смогли увеличить количество поднятых повторений с экзоскелетом, а выносливость возросла на 28−75%. При этом, несмотря на повышение нагрузки, экзоскелет способствовал снижению накопленного ущерба спины на 27−93%, что свидетельствует о значительном снижении риска возникновения заболеваний спины.