Создан VR-тренажёр для руководителей поисково-спасательных работ

Школьник из Санкт-Петербурга разработал VR-тренажёр, который поможет руководителям поисково-спасательных работ улучшать свои навыки. Работа была выполнена под руководством учёных Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Этот тренажёр позволяет в игровой форме учить спасателей эффективно взаимодействовать с людьми, которые заблудились в лесу, что способствует ускорению их поиска и спасения.

Тренажёр, названный «Один в лесу», даёт возможность моделировать реальные ситуации, когда спасатели получают информацию от потерявшегося человека. Игроки, используя VR-очки, оказываются в лесу и передают информацию о своём местоположении, препятствиях и условиях. Руководители поисково-спасательных работ, находясь в реальном мире, анализируют эту информацию и дают указания, чтобы направить потерявшегося к спасению. По словам разработчика тренажёра, ученика 9-го класса Даниила Гриненко, этот подход помогает эффективно тренировать навыки без риска для здоровья участников.

Руководители поисковых операций, взаимодействуя с тренажёром, могут отрабатывать ключевые навыки, такие как установление доверительного контакта с потерявшимися и получение точной информации. Это улучшает коммуникацию и ускоряет процессы спасения. Тренажёр предоставляет возможность обучаться в любое время и без риска, что делает его ценным инструментом для подготовки специалистов в этой области.