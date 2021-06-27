Создан выявляющий старческое слабоумие калькулятор

Об этом сообщается в издании ФАН. Изначально исследователи провели эксперимент, в который привлекли порядка 75 тысяч человек. Результаты данной работы позволили им реализовать калькулятор, который определяет признаки старческого слабоумия на начальных этапах. Для этого приложение берет в расчет возраст человека, приверженность вредным привычкам и выявляет показатель стресса. Впоследствии все вводные данные обрабатываются, показывая на дисплее результат. Приложением могут пользоваться люди достигшие 55 лет и старше.

Нескольким ранее американские ученые подтвердили связь между грязным воздухом и смертельным старческим слабоумием. Так, согласно опубликованным данным, городское загрязнение, вызванное транспортными выбросами, может стать причиной развития болезни Альцгеймера.