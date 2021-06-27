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Создан выявляющий старческое слабоумие калькулятор

Болезнь выявляется на начальных этапах
Ученые из больницы Оттавы разработали калькулятор для выявления старческого слабоумия на ранних этапах.
Создан выявляющий старческое слабоумие калькулятор

Об этом сообщается в издании ФАН. Изначально исследователи провели эксперимент, в который привлекли порядка 75 тысяч человек. Результаты данной работы позволили им реализовать калькулятор, который определяет признаки старческого слабоумия на начальных этапах. Для этого приложение берет в расчет возраст человека, приверженность вредным привычкам и выявляет показатель стресса. Впоследствии все вводные данные обрабатываются, показывая на дисплее результат. Приложением могут пользоваться люди достигшие 55 лет и старше.

Нескольким ранее американские ученые подтвердили связь между грязным воздухом и смертельным старческим слабоумием. Так, согласно опубликованным данным, городское загрязнение, вызванное транспортными выбросами, может стать причиной развития болезни Альцгеймера.