Создана 3D-модель для реабилитации после инсультов и травм спинного мозга

Опубликовано 29 мая 2024, 13:46
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Создана 3D-модель для реабилитации после инсультов и травм спинного мозгаПри помощи имплантируемых стимуляторов
Американские ученые создали 3D-модель спинного мозга, которая поможет лечить паралич при помощи имплантируемых стимуляторов. Разработка позволит врачам более точно воздействовать на нервные клетки, отвечающие за движение мышц.
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Имплантируемые стимуляторы уже используются для лечения хронической боли. Новая модель поможет применять их для восстановления функций мышц у пациентов с нарушениями нервной системы, такими как инсульт и травмы спинного мозга.
Модель показывает расположение групп нервных клеток (мотонейронов), управляющих отдельными мышцами. Эта информация позволит врачам более точно воздействовать на нужные участки спинного мозга, восстанавливая утраченные функции.
Исследователи планируют усовершенствовать модель и провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, насколько эффективно стимуляция помогает восстановить работу мышц.