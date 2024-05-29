Создана 3D-модель для реабилитации после инсультов и травм спинного мозга

Имплантируемые стимуляторы уже используются для лечения хронической боли. Новая модель поможет применять их для восстановления функций мышц у пациентов с нарушениями нервной системы, такими как инсульт и травмы спинного мозга.

Модель показывает расположение групп нервных клеток (мотонейронов), управляющих отдельными мышцами. Эта информация позволит врачам более точно воздействовать на нужные участки спинного мозга, восстанавливая утраченные функции.

Исследователи планируют усовершенствовать модель и провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, насколько эффективно стимуляция помогает восстановить работу мышц.