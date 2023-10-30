Создана анти-ИИ камера для борьбы с подделками и фейками

Она гарантирует, что фотографии, сделанные с помощью новенькой камеры, не были подвергнуты манипуляциям. В эпоху искусственного интеллекта и массового создания фейковых изображений, Leica стремится убедить публику в подлинности своих фотографий.

«В нашу цифровую эпоху главной проблемой является различие между подлинными изображениями и измененным контентом», — говорится в официальном заявлении компании. Камера M11-P предназначена в первую очередь для фотожурналистов и оценивается в $9125.

Технология водяных знаков Leica может стать способом восстановления доверия к фотографиям.

Если пользователь активирует эту функцию на камере, M11-P маркирует каждое фото специализированной системой метаданных, известной как Content Credentials. Эта система использует форму хеширования, которая может не только подтвердить подлинность файла, но и отследить любые будущие изменения в нем.