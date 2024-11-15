Создана автоматизированная система для контроля процесса бетонирования

Главной проблемой, с которой сталкиваются строители при бетонировании, является избыточно быстрое заливание бетона, что может привести к неровным поверхностям, недостаточной уплотненности и дефектам в структуре материала. Особенно это касается «выставленного бетона», где даже небольшая ошибка может стоить очень дорого. Иногда требуется не только косметическая доработка, но и полная переделка конструкций.

В рамках проекта DigiCoPro, ученые разработали прототип системы, которая использует сенсоры для мониторинга ключевых параметров бетонирования в реальном времени. Система фиксирует скорость подъема бетона, влажность, температуру и звуковые волны, что позволяет точно определить, когда вибратор эффективно удаляет воздух из бетона и когда это не происходит. Алгоритмы анализируют данные и в случае отклонений от нормы предупреждают о возможных ошибках.

Система уже успешно прошла испытания, и в 2025 году планируется создание стартапа для коммерциализации технологии. Ожидается, что мониторинговая система будет готова к выходу на рынок в 2026 году, после получения необходимых сертификаций.