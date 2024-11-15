Наука и технологии
Опубликовано 15 ноября 2024, 13:59
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Создана автоматизированная система для контроля процесса бетонирования

Новый подход поможет избежать ошибок и сэкономить ресурсы
В Австрии ученые из Технического университета Граца (TU Graz) разработали систему контроля бетонирования, которая предотвращает распространенные ошибки на строительных площадках. Эта система, использующая сенсоры и алгоритмы, может значительно уменьшить количество дорогостоящих переделок, таких как переработка бетонных конструкций или демонтаж стен.
Создана автоматизированная система для контроля процесса бетонирования

© Ferra.ru

Главной проблемой, с которой сталкиваются строители при бетонировании, является избыточно быстрое заливание бетона, что может привести к неровным поверхностям, недостаточной уплотненности и дефектам в структуре материала. Особенно это касается «выставленного бетона», где даже небольшая ошибка может стоить очень дорого. Иногда требуется не только косметическая доработка, но и полная переделка конструкций.

В рамках проекта DigiCoPro, ученые разработали прототип системы, которая использует сенсоры для мониторинга ключевых параметров бетонирования в реальном времени. Система фиксирует скорость подъема бетона, влажность, температуру и звуковые волны, что позволяет точно определить, когда вибратор эффективно удаляет воздух из бетона и когда это не происходит. Алгоритмы анализируют данные и в случае отклонений от нормы предупреждают о возможных ошибках.

Система уже успешно прошла испытания, и в 2025 году планируется создание стартапа для коммерциализации технологии. Ожидается, что мониторинговая система будет готова к выходу на рынок в 2026 году, после получения необходимых сертификаций.