Создана автоматизированная система мониторинга и классификации вибраций вулканов

Система, созданная под руководством аспиранта Даррена Тана, использует машинное обучение, которое помогает выявлять и документировать вулканические толчки. Эти толчки часто указывают на подземное движение магмы или газа и являются важным индикатором возможных извержений.

Особенность вулканических толчков в том, что они не так легко обнаруживаются, как землетрясения. Их распознавание в настоящее время осуществляется вручную в обсерватории вулканов Аляски, что требует значительных временных затрат.

Система Тана обучена на данных извержения вулкана Павлова в 2021—2022 годах и может обнаруживать и классифицировать толчки в реальном времени. Хотя люди все еще будут интерпретировать результаты, новая система значительно ускоряет процесс мониторинга.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Соавторами работы выступили ученые из Геофизического института Университета Аляски и Геологической службы США.