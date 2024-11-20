Создана автоматизированная система швартовки для беспилотных судов

Была разработана система, сочетающая вакуумные присоски и гибкий гидравлический механизм для точной и безопасной швартовки без необходимости человеческого вмешательства. Эта технология позволяет закрепить судно с помощью вакуумных присосок и управляемой гидравлики, что значительно повышает точность и скорость операции.

Ранее для закрепления судов использовались толстые канаты, требующие большого усилия для их натяжения, что в свою очередь создает риски поломки и аварий. Ручной процесс швартовки также требовал значительных трудозатрат.

Новая система решает все эти проблемы, увеличивая скорость и точность процесса, а также снижая риски и потребность в рабочей силе.