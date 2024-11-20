Создана автоматизированная система швартовки для беспилотных судов

Опубликовано 20 ноября 2024, 06:451 мин.
Создана автоматизированная система швартовки для беспилотных судовНовая технология сделает портовые операции безопаснее и быстрее
Инженеры из Южной Кореи представили автоматизированную систему швартовки, которая значительно улучшит безопасность и эффективность операций по привязке беспилотных судов. Эта разработка будет доступна для коммерческого использования в 2025 году.
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Была разработана система, сочетающая вакуумные присоски и гибкий гидравлический механизм для точной и безопасной швартовки без необходимости человеческого вмешательства. Эта технология позволяет закрепить судно с помощью вакуумных присосок и управляемой гидравлики, что значительно повышает точность и скорость операции.
Ранее для закрепления судов использовались толстые канаты, требующие большого усилия для их натяжения, что в свою очередь создает риски поломки и аварий. Ручной процесс швартовки также требовал значительных трудозатрат.
Новая система решает все эти проблемы, увеличивая скорость и точность процесса, а также снижая риски и потребность в рабочей силе.