Создана биоразлагаемую электронику на основе природных структур

Современные электронные устройства, от игрушек до смартфонов, используют печатные платы из стеклоткани и эпоксидной смолы. Однако большинство таких материалов не перерабатываются и не разлагаются, что усугубляет проблему огромного количества электронных отходов, достигающих более 60 миллионов тонн в год.

Ученые нашли решение, используя природную структуру листьев, которая укрепляет биоразлагаемые полимерные пленки. Эти пленки могут выдерживать высокие температуры, сохраняя свою стабильность и не теряя своей биоразлагаемости. Они успешно прошли испытания на прочность в процессе изготовления электроники, включая тонкопленочные устройства, такие как органические светодиоды (OLED).

Кроме того, субстраты «Leaftronics» имеют углеродный след в три раза меньше, чем бумага, и могут разлагаться в почве или перерабатываться в биогазовых установках.