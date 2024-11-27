Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 02:15
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Создана биоразлагаемую электронику на основе природных структур

Новый подход вдохновлен природой
Команда ученых из Технологического университета Дрездена разработала новый метод создания биоразлагаемых электронных субстратов. Этот подход, названный «Leaftronics», вдохновлен природной структурой листьев и предлагает устойчивое и эффективное решение для борьбы с глобальными электронными отходами.
Создана биоразлагаемую электронику на основе природных структур

© Ferra.ru

Современные электронные устройства, от игрушек до смартфонов, используют печатные платы из стеклоткани и эпоксидной смолы. Однако большинство таких материалов не перерабатываются и не разлагаются, что усугубляет проблему огромного количества электронных отходов, достигающих более 60 миллионов тонн в год.

Ученые нашли решение, используя природную структуру листьев, которая укрепляет биоразлагаемые полимерные пленки. Эти пленки могут выдерживать высокие температуры, сохраняя свою стабильность и не теряя своей биоразлагаемости. Они успешно прошли испытания на прочность в процессе изготовления электроники, включая тонкопленочные устройства, такие как органические светодиоды (OLED).

Кроме того, субстраты «Leaftronics» имеют углеродный след в три раза меньше, чем бумага, и могут разлагаться в почве или перерабатываться в биогазовых установках.

Создана биоразлагаемую электронику на основе природных структур

© Kai Schmidt