Создана бутылка, напоминающая попить воды и будящая владельца по утрам

В случае, если сборы пройдут успешно, то поставки устройства по всему миру стартуют уже в апреле 2022 года. При этом в рамках краудфандинга цена бутылки составит 80 долларов (6,2 тыс рублей), в то время как в рознице девайс обойдётся уже в 100 долларов (7,7 тыс рублей).