Создана бутылка, напоминающая попить воды и будящая владельца по утрам

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Создана бутылка, напоминающая попить воды и будящая владельца по утрамВнезапно, очень интересная новинка
На популярной краудфандинговой площадке Kickstarter запустили сбор денег на производство «умной» бутылки для воды — Akamai.
Сообщается, что девайс оснащён большим количеством интересных функций. Самые необычные из них — это «напоминалка» о необходимости выпить воды и встроенный будильник. Также смарт-бутылка оснащена цветным светодиодным дисплеем, таймером Pomodoro и синхронизацией с мобильным приложением.
Из прочих особенностей Akamai можно отметить демонстрацию статистики по ежедневному потреблению воды, выведение информации о температуре жидкости, пользовательские фото и т.д.
В случае, если сборы пройдут успешно, то поставки устройства по всему миру стартуют уже в апреле 2022 года. При этом в рамках краудфандинга цена бутылки составит 80 долларов (6,2 тыс рублей), в то время как в рознице девайс обойдётся уже в 100 долларов (7,7 тыс рублей).
Источник: Geeky Gadgets