Создана бюджетная приставка Xbox для игр напрямую из интернета, без установки

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Создана бюджетная приставка Xbox для игр напрямую из интернета, без установкиНо когда её будут продавать пока под вопросом
Ещё в прошлом месяце инсайдеры Xbox заявили, что в скором времени компания предложит рынку игровой контент для Smart TV и устройство для этих же целей, но для обычных телевизоров. Говорилось о разработке приставки, с помощью которой пользователи смогут подключаться к телевизорам и вести потоковую передачу игр.
По сообщениям потала Gizmochina, приставка Xbox Stream Box представляет собой прямоугольную коробку белого цвета, с портом USB-А и кнопкой включения на передней панели. На задней расположены порты HDMI, USB-C и Ethernet. Разработка уже начата, а продажи должны стартовать в конце года. При этом отмечается, что сейчас на рынке кризис микросхем и выпуск приставки вполне могут отложить.
Сообщается также, что кроме порта Ethernet в приставке предусмотрен Wi-Fi модуль. Можно будет вести как игровой стрим, так и пользоваться потоковыми приложениями видеоконтента. Размер консоли не более колоды игральных карт.