Создана бюджетная приставка Xbox для игр напрямую из интернета, без установки

Но когда её будут продавать пока под вопросом

Ещё в прошлом месяце инсайдеры Xbox заявили, что в скором времени компания предложит рынку игровой контент для Smart TV и устройство для этих же целей, но для обычных телевизоров. Говорилось о разработке приставки, с помощью которой пользователи смогут подключаться к телевизорам и вести потоковую передачу игр.