Создана детская беспилотная коляска

Коляска является полноценным беспилотником, но только в том случае, если в ней не находится ребёнок. Тем не менее функциональность Ella помогает обеспечить удобство.

Так, коляска оснащена двухмоторной системой для прогулок в гору, автоматической системой помощи при торможении на спуске. В неё встроены датчики для определения окружающих объектов и препятствий, видеокамеры и система навигации по тротуарам.

Кроме того, особенность коляски-беспилотника в том, что когда родитель захочет нести ребёнка на руках, Ella будет ехать рядом. Также девайс может предложить автоматическое покачивание и генератор белого шума, который способствует расслаблению и здоровому сну.

Стоимость Ella AI Powered составит $3300. Поставки коляски начнутся в апреле 2023 года.