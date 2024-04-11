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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 00:42
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Создана электронная перчатка для подводного общения

Водонепроницаемая
Исследователи из American Chemical Society Nano представили водонепроницаемую электронную перчатку, способную передавать жесты рук под водой, на компьютер, который переводит их в сообщения. Эта новая технология может в будущем помочь дайверам эффективнее общаться между собой и с экипажем лодки на поверхности.
Создана электронная перчатка для подводного общения

© Ferra.ru

Перчатки с электронными сенсорами, переводящими движения рук в информацию, уже находятся в разработке. Однако создание водонепроницаемых датчиков для использования в бассейне или океане, а также сохранение гибкости и комфортности носки, представляет собой вызов. Исследователи, вдохновленные трубчатыми лапками морской звезды, создали водонепроницаемые сенсоры, разместив их на тонкой пленке полидиметилсилоксана (PDMS), водонепроницаемого пластика, обычно используемого в контактных линзах. Собрав 10 таких датчиков в самоклеющиеся бинты и прикрепив их к суставам пальцев, они разработали прототип.

Для демонстрации исследователи записали 16 жестов, включая «ОК» и «Выход». Программа машинного обучения перевела эти жесты в сообщения с точностью 99,8%. В будущем такие перчатки могут помочь дайверам общаться друг с другом с помощью визуальных жестов рук, даже когда они не видят своих партнеров под водой.

Создана электронная перчатка для подводного общения
© American Chemical Society