Создана электронная перчатка для подводного общения

Перчатки с электронными сенсорами, переводящими движения рук в информацию, уже находятся в разработке. Однако создание водонепроницаемых датчиков для использования в бассейне или океане, а также сохранение гибкости и комфортности носки, представляет собой вызов. Исследователи, вдохновленные трубчатыми лапками морской звезды, создали водонепроницаемые сенсоры, разместив их на тонкой пленке полидиметилсилоксана (PDMS), водонепроницаемого пластика, обычно используемого в контактных линзах. Собрав 10 таких датчиков в самоклеющиеся бинты и прикрепив их к суставам пальцев, они разработали прототип.

Для демонстрации исследователи записали 16 жестов, включая «ОК» и «Выход». Программа машинного обучения перевела эти жесты в сообщения с точностью 99,8%. В будущем такие перчатки могут помочь дайверам общаться друг с другом с помощью визуальных жестов рук, даже когда они не видят своих партнеров под водой.