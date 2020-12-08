Создана гибкая батарея, которая в 10 раз мощнее аналогов

Сообщается, что мощность гибкого аккумулятора составляет 50 мА на квадратный сантиметр при комнатной температуре. Это примерно в 10-20 раз больше, чем у традиционной литий-ионной батареи. При этом в сравнении с прочими сгибаемыми батареями, новинка от разработчиков из США может похвастаться заметно большей емкостью.