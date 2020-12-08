Наука и технологии
Сегодня 12:08
Создана гибкая батарея, которая в 10 раз мощнее аналогов
И более емкая, чем прочие похожие разработки
Американские специалисты разработали достаточно интересный продукт. Им удалось создать гибкую батарею, которая может похвастаться в 10 раз большей мощностью, чем у аналогов.
Ожидается, что новая разработка может быть использована при производстве устройств интернета вещей, сообщает Tech Xplore. С учетом того, какой бум технологии ожидается в ближайшие годы (в том числе благодаря массовому внедрению 5G), новый вид батарей может оказаться крайне полезным для будущих устройств.
Сообщается, что мощность гибкого аккумулятора составляет 50 мА на квадратный сантиметр при комнатной температуре. Это примерно в 10-20 раз больше, чем у традиционной литий-ионной батареи. При этом в сравнении с прочими сгибаемыми батареями, новинка от разработчиков из США может похвастаться заметно большей емкостью.