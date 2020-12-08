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Создана гибкая батарея, которая в 10 раз мощнее аналогов

И более емкая, чем прочие похожие разработки
Американские специалисты разработали достаточно интересный продукт. Им удалось создать гибкую батарею, которая может похвастаться в 10 раз большей мощностью, чем у аналогов.

Ожидается, что новая разработка может быть использована при производстве устройств интернета вещей, сообщает Tech Xplore. С учетом того, какой бум технологии ожидается в ближайшие годы (в том числе благодаря массовому внедрению 5G), новый вид батарей может оказаться крайне полезным для будущих устройств.

Гибкость батареи вполне реальна и не является маркетинговым ходом

Сообщается, что мощность гибкого аккумулятора составляет 50 мА на квадратный сантиметр при комнатной температуре. Это примерно в 10-20 раз больше, чем у традиционной литий-ионной батареи. При этом в сравнении с прочими сгибаемыми батареями, новинка от разработчиков из США может похвастаться заметно большей емкостью.