Создана искусственная кожа, способна ощущать предметы без касания

Сообщается, что исследование, опубликованное в журнале Small, возглавил Ифанг Ванг из Наньянского технологического университета в Сингапуре. Материал, разработанный его командой, состоит из двух внешних слоев проводящей ткани, покрытой никелем.

Между ними находится проводник электричества — губка, пропитанная ионной жидкостью. Эти два слоя работают как конденсатор, накапливающий электрическую энергию, а ионы в губке усиливают работу конденсатора, позволяя ему эффективно измерять расстояние между двумя слоями электродов.

Благодаря это относительно нехитрой технологии кожа оказывается способна обнаруживать материалы без контакта.

Отметим, что тактильные ощущения — одна из явных проблем в робототехнике. И свежее изобретение может заметно приблизить момент её решения.