Создана искусственная рука, надёжно удерживающая бутылку

Учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии создали «умную» искусственную руку, которая способна надёжно удерживать различные предметы и в будущем вернуть подобную возможность людям с потерянными или ампутированными конечностями.

Технология нейропротезирования сейчас успешно прошла тесты с комбинированным контролем — роботизированной системы и со стороны пользователя. Она открывает новые горизонты для управления бионическими протезами, сочетая индивидуальный контроль над пальцами и автоматикой для лучшего захвата и манипулирования.

Нейросеть в такой системе решает главную проблему бионических протезов — большое количество шумов при считывании сигналов с кожи пользователя. В результате, достигается надёжный и уверенных захват предметов. Сейчас технология дорабатывается, чтобы устранить обнаруженные в ходе тестирования огрехи.