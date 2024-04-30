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Наука и технологии
Опубликовано 30 апреля 2024, 18:54
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Создана камера, способная различать материалы по их молекулярному «отпечатку»

Она позволит врачам лучше видеть ткани организма
Ученые из Токийского университета разработали уникальную камеру, способную различать материалы по их молекулярному «отпечатку». Новинка позволит врачам лучше видеть ткани организма, а инженерам — контролировать качество продукции на новом уровне.
Создана камера, способная различать материалы по их молекулярному «отпечатку»

© Ferra.ru

Традиционные камеры видят мир в ограниченном диапазоне цветов. Гиперспектральная камера (HSI) — это принципиально иной инструмент, который собирает информацию по всему спектру света. Это позволяет ей различать вещества по их уникальному «сиянию».

В новой разработке японских ученых применяется особенный тип HSI камеры — ближняя инфракрасная (NIR-HSI). Она способна заглянуть глубже обычных камер, что полезно для медицины. Например, NIR-HSI поможет врачам во время операций лучше видеть пораженные ткани и кровеносные сосуды.

Для промышленности преимущество NIR-HSI заключается в возможности проводить быстрый и безвредный анализ материалов. Например, с помощью новой камеры можно определить состав и качество различных видов смол.

Главная особенность разработки — жесткий эндоскоп. Он позволяет использовать камеру в ограниченном пространстве, например, внутри тела человека. Раньше подобные камеры не умели работать в ближнем инфракрасном диапазоне.

Создана камера, способная различать материалы по их молекулярному «отпечатку»
© Hiroshi Takemura / Tokyo University of Science
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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#наука
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#технологии
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#исследование