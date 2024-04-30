Создана камера, способная различать материалы по их молекулярному «отпечатку»

Традиционные камеры видят мир в ограниченном диапазоне цветов. Гиперспектральная камера (HSI) — это принципиально иной инструмент, который собирает информацию по всему спектру света. Это позволяет ей различать вещества по их уникальному «сиянию».

В новой разработке японских ученых применяется особенный тип HSI камеры — ближняя инфракрасная (NIR-HSI). Она способна заглянуть глубже обычных камер, что полезно для медицины. Например, NIR-HSI поможет врачам во время операций лучше видеть пораженные ткани и кровеносные сосуды.

Для промышленности преимущество NIR-HSI заключается в возможности проводить быстрый и безвредный анализ материалов. Например, с помощью новой камеры можно определить состав и качество различных видов смол.

Главная особенность разработки — жесткий эндоскоп. Он позволяет использовать камеру в ограниченном пространстве, например, внутри тела человека. Раньше подобные камеры не умели работать в ближнем инфракрасном диапазоне.