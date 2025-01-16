Создана камера, способная снимать 9120 кадров в секунду

Обычные камеры сталкиваются с серьезными ограничениями при высокоскоростной съемке: чем выше частота кадров, тем меньше времени для сбора света, что снижает качество изображения. Решение этой проблемы нашли исследователи под руководством профессоров Ки-Хуна Джонга и Мин Х. Кима. Они создали систему с «составным глазом», которая позволяет камере одновременно захватывать кадры с разных временных интервалов.

Эта инновация увеличивает чувствительность камеры за счет накопления света в каждом кадре. Такой подход позволяет фиксировать объекты, в 40 раз менее яркие, чем те, которые могут быть засняты обычными высокоскоростными камерами. Кроме того, камера оснащена специальным алгоритмом для устранения размытия и восстановления четких изображений.

Устройство отличается компактностью: его толщина составляет менее миллиметра, что делает камеру подходящей для использования в мобильных устройствах, медицинских исследованиях и системах видеонаблюдения. Ее уникальная архитектура также позволяет значительно увеличить скорость съемки без потери качества изображения.

Исследователи планируют развивать технологию, включая разработку алгоритмов для 3D-изображений и сверхвысокого разрешения. В будущем камера может найти применение в биомедицинской визуализации, портативных системах и других сферах, требующих высокой скорости и качества съёмки.