Создана карта клеточных процессов после травмы спинного мозга

Ученые объединили новейшие методы картирования клеток и молекул с искусственным интеллектом (ИИ). Это позволило им детально изучить процессы, происходящие в каждой клетке спинного мозга после травмы. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, не только открывают путь к пониманию механизмов восстановления, но и уже привели к созданию эффективной генной терапии.

Сложность спинного мозга, сочетающего механические, химические и электрические функции, долгое время препятствовала разработке действенных методов лечения. Традиционные методы визуализации давали лишь общее представление о процессах, происходящих на клеточном уровне.

Tabulae Paralytica представляет собой набор из четырех взаимосвязанных атласов, которые описывают активность различных клеток спинного мозга с беспрецедентной детализацией. Это позволит ученым разрабатывать более точечные методы лечения.

Первая терапия, основанная на новом понимании клеточных процессов при параличе, — это генная терапия. Исследование показало, что у пожилых животных определенный тип вспомогательных клеток (астроциты) теряет способность реагировать на травму. Ученые также обнаружили группу нейронов (Vsx2), которые играют ключевую роль в восстановлении.