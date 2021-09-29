Создана клавиатура из трёх клавиш для ленивых программистов

Вся её суть заключается в возможности лишь копировать и вставлять текст. Для этого в неё добавили лишь три клавиши: Ctrl, С, V, сообщает CNET. Изначально аксессуар был представлен на StackOverflow в День дурака. Но идея так всем понравилась, что её решили реализовать в виде полноценного продукта.