Создана клавиатура из трёх клавиш для ленивых программистов

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Создана клавиатура из трёх клавиш для ленивых программистовНет, это не розыгрыш. Уже не розыгрыш
То, что начиналось как забавная шутка на 1 апреля, стало вполне реальным продуктов. Популярный сервис для ответа на вопросы программистов Stack Overflow, совместно с компанией Drop, выпустил необычную клавиатуру.
Вся её суть заключается в возможности лишь копировать и вставлять текст. Для этого в неё добавили лишь три клавиши: Ctrl, С, V, сообщает CNET. Изначально аксессуар был представлен на StackOverflow в День дурака. Но идея так всем понравилась, что её решили реализовать в виде полноценного продукта.
Хорошие художники копируют, великие художники воруют, но величайшие художники копируют, а затем вставляют. Копирование и вставка из Stack Overflow на самом деле является широко распространенной практикой.
Бен Поппер
Директор по контенту Stack Overflow
Цена устройства, названного «The Key» («Ключ») — 29 долларов или 2,1 тыс рублей.