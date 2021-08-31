Создана комната, в которой любая электроника заряжается «по воздуху»

Размер пространства — 3 х 3 х 2 метра. И в любой точке этой комнаты можно заряжать смартфоны, ноутбуки, вентиляторы, лампы и прочую технику без каких-либо проводов, пишет журнал Nature.

Самое интересное во всём этом, что технология способна передавать не менее 50 Вт мощности, используя для этого магнитные поля. КПД комнаты превышает 37%, при этом никакого вредного воздействия на организм человека метод не оказывает.