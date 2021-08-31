Наука и технологии
Сегодня в 14:48
Создана комната, в которой любая электроника заряжается «по воздуху»Неужели кто-то наконец-то нашёл способ реализовать подобное?
Группа учёных из Токийского и Мичиганского университетов представили результаты своего свежего исследования. Они разработали метод передачи энергии по воздуху. Для демонстрации технологии ими же была создана специальная комната.
Размер пространства — 3 х 3 х 2 метра. И в любой точке этой комнаты можно заряжать смартфоны, ноутбуки, вентиляторы, лампы и прочую технику без каких-либо проводов, пишет журнал Nature.
Самое интересное во всём этом, что технология способна передавать не менее 50 Вт мощности, используя для этого магнитные поля. КПД комнаты превышает 37%, при этом никакого вредного воздействия на организм человека метод не оказывает.
По крайней мере, испытания на анатомических манекенах показали продемонстрировали, что «зарядная комната» соответствует рекомендациям Федеральной комиссии по связи США (FCC) в вопросе воздействия электромагнитных полей.
Создатели технологии заявляют, что их наработку можно масштабировать как по размерам, так и по мощности.